30 ألف مشترك في برنامج أردننا جنة منذ انطلاقه

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، الأربعاء، إن نحو 30 ألف شخص اشتركوا في برنامج أردننا جنة منذ انطلاقه العام الحالي.وأضاف الفايز لـ"المملكة"، أن السياحة بدأت بالتعافي التدريجي منذ شهر حزيران/يونيو 2021، بداية من السياحة الداخلية إضافة إلى السياح القادمين من الدول العربية."بدأت السياحة الأجنبية بالعودة لكنها متواضعة بسبب أنها ليست موسم السياحة الأجنبية"، وفق الفايز.وأضاف أن برنامج أردننا جنة يلقى نجاح ممتاز، مشيرا إلى أنه مدعوم من الحكومة لخدمة المواطنين.ولفت النظر إلى أن مكاتب السياحة والسفر لازالت تعرض برامجها بأسعار معقولة للسياحة الداخلية.وتابع الفايز "ننظر إلى أي ارتفاع في الأسعار غير مبرر وسنقوم بمتابعته"وعن التحديات التي تواجه السياحة في الأردن أفاد الفايز بأن التحدي الأكبر هو انتشار فيروس كورونا في العالم ومتحوراته التي تعود للانتشار.إضافة إلى أن العديد من شركات الطيران عالميا تم إيقافها بسبب الفيروس.