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الخميس، 11-05-2023 04:51 م

4 أماكن سياحية خلال أشهر الصيف

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الوكيل الإخباري - يرغب الكثير من الأزواج بقضاء شهر العسل خلال موسم الصيف ليستمتعوا بأشعة الشمس أثناء الاستجمام على الشواطئ بالإضافة إلى التنزه وممارسة النشاطات في الهواء الطلق.

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في الآتي، جولة على أشهر أماكن السياحة المناسبة لقضاء شهر العسل في الصيف :

 

بودابست

تعد بودابست واحدة من أفضل أماكن شهر العسل، فهي وجهة حيوية وممتعة، وغنية بالمعالم الثقافية والتاريخية. عند الزيارة، يمكن قصد قلعة بودا المطلة على المدينة، إشارة إلى أن القلعة مضاءة بشكل مذهل في الليل مما يجعلها واحدة من أجمل مناطق الجذب في بودابست.

 

تركيا

تزخر مدن تركيا بالعديد من مراكز التسوق والمنتجعات الرائعة والجمال الخلاب والموانئ الجذابة. لا يمكن للثنائي تفويت فرصة ركوب منطاد الهواء الساخن، وتناول العشاء في الكهوف. وتشتمل الأماكن المثالية لقضاء شهر العسل على أنطاليا الغنية بالشواطئ والشوارع المرصوفة بالحصى، وكابادوكيا الشهيرة بالوديان الرائعة والتكوينات الصخرية الفريدة، واسطنبول حيث تمتزج الهندسة المعمارية الجذابة والجمال الطبيعي والتجارب الثقافية غير العادية والحياة النابضة بالحياة والطعام الشهي.


جزر فيجي

جزر فيجي وجهة جذابة لقضاء شهر العسل، وهي تقدم العديد من الشواطئ حيث يمكن مشاهدة غروب الشمس مع الشريك. هناك، يحلو البقاء في الفيلات الفاخرة والسباحة مع الشريك في حمامات السباحة اللامتناهية، وأخذ حمام شمس على الشواطئ، والاستمتاع بممارسة الرياضات المائية وتناول العشاء في بعض أرقى المطاعم الرومانسية المنتشرة في الموقع.

 

كينيا
لمحبي المغامرة، تعتبر كينيا الوجهة الجاذبة لهم، خصوصًا للراغبن بقضاء شهر العسل. نظرًا لكونها واحدة من أفضل وجهات شهر العسل الغنية بالحياة البرية المنوعة، فهي تقدم تجارب مغامرات يمكن الاستمتاع بها مع الشريك. في كينيا، يمكن تناول العشاء وسط الغابة، تحت الأشجار أثناء مشاهدة الحياة البرية، بالإضافة إلى ركوب منطاد الهواء الساخن فوق محمية ماساي مارا والاستمتاع بالمناظر الخلابة.

 

سيدتي

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