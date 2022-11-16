4 عناوين سياحية جذابة في سان سيباستيان

الوكيل الإخباري - سان سيباستيان هي واحدة من أفضل الوجهات السياحية في شمال إسبانيا، وتقع على خليج بيسكاي على بعد أميال قليلة من فرنسا. تشتهر بشواطئها الرائعة، ومروحة واسعة من أماكن الجذب الجديرة بالاستكشاف، أهمها:





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قصر ميرامار

تم تصميم هذا القصر على طراز تيودور الإنجليزي في عام 1888 من قبل المهندس المعماري الإنجليزي Selden Wornum. بُني القصر، الذي يرأس خليج لا كونشا، كمنزل لقضاء العطلات للعائلة المالكة الإسبانية. فضل العديد من الملكات الإسبان هذا الموقع لقضاء عطلتهم الصيفية.

قصر ميرامار مفتوح للجمهور للزيارات كل يوم مجانًا.

مونتي أورغول



نظرًا لموقعها الاستراتيجي على المحيط، كانت مونتي أورغول مكانًا للدفاع عن سان سيباستيان منذ القرن الثاني عشر. تمت إضافة قلعة موتا لاحقًا. سيجد الزوار متحفًا تاريخيًا صغيرًا في الأعلى. طريقة جيدة للوصول إلى هناك هي المشي من المدينة القديمة، بدءًا من خلف الأكواريوم أو من ساحة Plaza de Zutoaga؛ المناظر الخلابة لسان سيباستيان والخليج تجعل الرحلة جديرة بالاهتمام. توفر الزيارة أيضًا استراحة مريحة من المدينة.

لا زوريولا



يقع شاطئ راكبي الأمواج المعروف في منطقة تجارية في سان سيباستيان بها العديد من المتاجر الرياضية المعارض الفنية. يجذب شاطئ لا زوريولا راكبي الأمواج من جميع أنحاء العالم بسبب الأمواج الصعبة ومسابقات ركوب الأمواج.

المدينة القديمة



تقع مدينة سان سيباستيان القديمة بين قاعدة مونتي أورغول وشارع ألاميدا ديل بوليفارد. هذه المنطقة الصاخبة هي واحدة من أشهر الأماكن التي يمكن رؤيتها ومشاهدتها لكل من السياح والسكان المحليين على حد سواء.



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