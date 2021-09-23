الوكيل الإخباري - يعد تأمين السفر أحد أهم المتطلبات قبل التخطيط للرحلة. يوفر تأمين السفر تغطية ضد مجموعة متنوعة من المخاطر المتعلقة بالسفر، والأهم من ذلك أنه يوفر تغطية ضد العلاج الطبي نتيجة لمضاعفات غير متوقعة أثناء السفر. يعد الحصول على تأمين السفر أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للمسافرين.

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4 فوائد لتأمين السفر :

1 - 1لحماية من الخسائر أثناء السفر

تشمل بعض الخسائر التي يغطيها تأمين السفر فقدان الأمتعة المسجلة وفقدان جواز السفر وما إلى ذلك. من خلال توفير تغطية ضد هذه الخسائر، فإنه يعوض المسافر عن النفقات الإضافية التي قد تحدث بسبب هذه الخسائر.

2 - تعويض المصاريف الطبية

أحد الأسباب الرئيسية لاختيار تأمين السفر هو التعويض عن الحوادث أو تكاليف العلاج الطبي التي قد تتكبدها أثناء السفر. في حالة وقوع أي حادث أو علاج أسنان أو علاج طبي، يتم سداد المصاريف حتى الحد المحدد في بوليصة التأمين من قبل شركة التأمين. تمتلك بعض شركات التأمين شبكة من المستشفيات في دول مختلفة يمكن من خلالها إجراء العلاج غير النقدي. تقدم شركة تأمين السفر أيضاً المساعدة لضمان عدم تعرض الشخص المؤمن له لأي مشاكل. هذه واحدة من أكبر مزايا تأمين السفر.

3 - التغطية ضد التغييرات التي تطرأ على مسار الرحلة

في أي وقت، قد تكون هناك تغييرات على مسار الرحلة. قد يكون ذلك بسبب ظروف غير متوقعة، أو مشاكل صحية، أو الإلغاء من قبل بائع الفندق أو حجز شركة الطيران، أو الإفلاس المالي لشركة السفر أو شركة الرحلات البحرية التي تقدم الرحلة. تعوض بوليصة التأمين على السفر هذه الخسائر التي قد تحدث قبل بدء الرحلة. يغطي تأمين السفر أيضاً ضد تقليص الرحلة لأي سبب من الأسباب.

4 - تغطية المسؤولية الشخصية

المسؤولية الشخصية هي تغطية ضد الضرر الذي يسببه المؤمن له لشخص ثالث. أثناء السفر، وخاصة السفر الدولي، إذا تسببت بأي فرصة في أي ضرر لشخص ثالث يجب تعويضه، فإن هذا الجزء من تأمين السفر سيوفر التعويض. يمكن أن تكون مسؤولية الطرف الثالث عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات أو لشخص ما. قد تختلف تغطية المسؤولية الشخصية هذه من منتج لآخر.

المصدر - سيدتي

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