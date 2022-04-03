4 مدن عربية لا تفوتوا زيارتها في رمضان

الوكيل الإخباري - يعد شهر رمضان وقتاً مثالياً للسفر إلى مدن مختلفة لمعايشة أجواء الشهر الفضيل فيها، واكتشاف جوانب ثقافية في الوجهة الجديدة، والتعرف إلى تاريخ المساجد ، والمشهد الإسلامي التاريخي في المنطقة.



مكة المكرمة

هي الوجهة الأولى لكل المسلمين، وموطن النبي صلى الله عليه وسلم، وبلا شك تعد أفضل وجهة للاحتفال بشهر رمضان. وتعتبر مكة المكرمة أكثر المدن قدسية في الدين الإسلامي، ويقوم المسلمون من جميع أنحاء العالم برحلة الحج إلى هذه المدينة كل عام، في وقت محدد.



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المدينة المنورة

من يزر مكة المكرمة، تسهل عليه زيارة المدينة المنورة، التي يقع فيها المسجد النبوي، وقبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وتتميز المدينة المنورة بروحانية خاصة، جعلت منها منطقة جذب كبيرة خلال الشهر الفضيل، حيث تستقبل المدينة المنورة منذ غرة هذا الشهر عدداً كبيراً من الأشخاص في المناطق الأخرى، ومن دول عربية وإسلامية، يفدون إليها لقضاء عدة أيام من هذا الشهر في رحاب المدينة المنورة الطاهرة، وليستمتعوا بروحانية هذه الأيام المباركة، ويمكن للزائر تنظيم زيارات إلى مسجد قباء، وجبل أحد، ومقبرة البقيع، ومسجد القبلتين، ومتحف المدينة.

أبوظبي



تعد العاصمة الإماراتية أبوظبي من أكثر العواصم العربية بهجة خلال شهر رمضان. ويكفي الزائر أن يقوم بجولة في مسجد الشيخ زايد، الذي يعد معلماً عمرانياً وحضارياً، إذ يعد سادس أكبر مسجد في العالم من حيث المساحة الكلية، بعد: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأعظم بالجزائر، والجامع الأموي في دمشق، ومسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، بمساحة تبلغ 412,22 متراً مربعاً، دون البحيرات العاكسة حوله، وأحد أكبر عشرة مساجد في العالم من حيث الحجم، كما سيجد الزائر شوارع المدينة مضاءة بشكل مميز ومبهر، حيث تمزج بشكل مثالي الثراء المعاصر والتصاميم التقليدية، فضلاً عن إحياء ليالي رمضان بصلاة التراويح في المساجد.

القاهرة

تعد العاصمة المصرية القاهرة موقعاً جاذباً لزيارتها في أيام شهر رمضان، فالمدينة تتيح لزوارها التمتع بعيش أجواءً لا مثيل لها، وسط الزينة والفوانيس، فضلاً عن الأماكن التاريخية المرتبطة بالفتوحات الإسلامية، التي تتجلى فيها روعة التقاليد والعادات الموروثة، في ما يتعلق بالاحتفال بقدوم الشهر الكريم، بما في ذلك منطقتا الحسين، والسيدة زينب، اللتان تغطيان بالزينة والأعلام الملونة، وفوانيس رمضان.

زهرة الخليج