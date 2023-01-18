4 نشاطات مناسبة لكافة الأعمار عند السياحة في بودابست

الوكيل الإخباري - تشتهر بـ "باريس الشرق"، وهناك العديد من الأماكن الغريبة التي يمكن زيارتها في بودابست مما يجعلها وجهة سياحية ذات أولوية بين جميع المسافرين. تشتهر بودابست بمتاحفها ومعالمها الأثرية المثيرة للاهتمام مثل مستشفى متحف روك نووي بنكر، مبنى البرلمان، والمتحف الوطني المجري، ومتحف الفنون الجميلة.

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في الآتي، بعض النشاطات وأماكن السياحة الجديرة بالزيارة في بودابست:

تجربة ترفيهية في جزيرة مارغريت



تقع جزيرة مارغريت في وسط نهر الدانوب، وهي مركز الترفيه الرئيسي للسكان المحليين والسياح. إنها توفر حمامات طبية حرارية تغذى بالينابيع، جنبًا إلى جنب مع الحدائق الممتدة والمسارات الممتعة للمشي. Palatinus Baths عبارة عن مجمع سبا ضخم يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 17 فدانًا. يجذب المجمع الزوار بأمواجه الاصطناعية، مع حمامات متنوعة للأطفال، ومسابح طبية ومسابح قادرة على استيعاب 20000 مستحم في وقت واحد.

زيارة دار الأوبرا المجرية



تشتهر دار الأوبرا المجرية الشهيرة بأنها أفضل مثال على فن العمارة في عصر النهضة الجديدة. تم الانتهاء من بناء الهيكل الضخم في عام 1884 ويضم ثريا جذابة من الذهب. تزن الثريا حوالي 3.3 طن وهي مصنوعة من حوالي 6.6 رطل من الذهب. أبعاد المبنى فريدة من نوعها وتستضيف حدثًا ثقافيًا متنوعًا للمدينة. يتم تقدير المنحوتات والأعمال الفنية المذهلة في المقام الأول من قبل كل من السكان المحليين والزوار.

زيارة حديقة حيوان بودابست والحديقة النباتية

تقع حديقة حيوان بودابست والحديقة النباتية داخل "سيتي بارك"، وهي واحدة من أقدم حدائق الحيوان التي لا تزال تعمل في العالم، وقد تم إنشاؤها منذ 150 عامًا. في الوقت الحاضر، تضم حديقة الحيوانات ما يصل إلى 1070 نوعًا مميزًا من الحيوانات. يشتهر في المقام الأول بالحفاظ على الحيوانات مع توفير محمية طبيعية.

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