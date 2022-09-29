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الخميس، 29-09-2022 03:28 م

5 أسباب مقنعة تجعل رحلتك الفردية الأفضل

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الوكيل الإخباري - هل فكرتِ يوماً في السفر بمفردكِ؟.. قد تبدو فكرة مخيفة بعض الشيء، لكنها ستمنحكِ العديد من المزايا، على رأسها: اكتشاف نفسكِ، والتخلص من مخاوفكِ، والسير بخطوات ثابتة في حياتكِ المستقبلية.

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إذا كنتِ غير مقتنعة بوصولكِ إلى هذه النتائج بعد السفر بمفردكِ، فاكتشفي الأسباب التالية التي بالتأكيد ستقنعكِ، وتحمسكِ لخوض التجربة.

 

أسباب القيام برحلة فردية:

1. اكتشاف الذات
يعد قضاء بعض الوقت بمفردكِ في وجهة غريبة طريقة رائعة لإعادة اكتشاف نفسكِ، والتعرف على أجزاء من نفسكِ تم دفنها أو إخفاؤها سابقاً، ويمكنكِ دائماً إجراء بعض التجارب، ومعرفة الأشياء والأنشطة التي أحببتها أو لم تعجبكِ من خلال الانغماس فيها.

 

2. دفعة للثقة
يمنحكِ السفر بمفردكِ الثقة، لتتمكني من القيام بالأشياء بشكل مستقل، وعادة يوجد لدينا خوف من المجهول لأول مرة، وعند التجربة يختفي هذا الشعور، ونميل إلى محاولة اتخاذ قرارات مستنيرة، وهذا بدوره سيعزز ثقتك عندما يتعلق الأمر بأخذ القرار السليم.


3. يعزز قدرات حل المشكلات
يساعدكِ السفر بمفردكِ على إيجاد طريقتكِ الخاصة في التعامل مع المشكلات والمواقف، التي قد تبدو صعبة.
المشاكل أو الألغاز أمر لا مفر منه، عندما نطير إلى مكان غير معروف تماماً، ومع تعرضنا للمشاكل والمواقف غير المتوقعة، نتعلم أيضاً أن نتحرك في طرق مختلفة، للخروج بشكل أفضل وأقوى.


 4. التخلص من الشك
يسكن الكثير منا لسنوات في مشاعر الشك الذاتي حول قدراتنا الخاصة، والسفر بمفردنا يساعدنا على بناء تلك الثقة داخل أنفسنا ومهاراتنا وقدراتنا، كما أنه يساعدنا في اكتشاف طرق لزيادة تعزيزها.

 

زهرة الخليج

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