5 أماكن سياحية مجانية نالت إعجاب الزائرين حول العالم

الوكيل الإخباري- غالباً ما يسعى المسافرون إلى التوفير خلال عطلاتهم عبر البحث عن أماكن مميّزة ومجانية مثل المتاحف والحدائق الخلابة.



وفي هذا السياق، قائمة بأفضل الأماكن المجانية في العالم، بالاستناد إلى تقييمات موقع "TripAdvisor" المتخصص بالسياحة والسفر.

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وحرص الموقع على أن تشمل القائمة الأماكن المجانية التي حصدت 5 نجوم من تقييم الموقع الشهير.



مدينة بروج البلجيكية

جاءت في المركز الأول مدينة بروج البلجيكية التي اعتبرها الموقع "أفضل منطقة جذب سياحي مجانية في العالم". واختار الموقع في بلجيكا متحف ميني هارب، الذي يديره عازف الجيتار لوك فانلير.

الولايات المتحدة

واحتلت الولايات المتحدة المركز الثاني بفضل المتحف الوطني للقوات الجوية الأميركية الذي يغطي حقبات مختلفة من تاريخ القوات الجوية الأميركية والصواريخ.



ويستمتع الزائرون بوجه خاص برؤية طائرات المتحف الفريدة والمهمة تاريخياً.

وتشمل الطائرات المعروضة على الطائرة B-52 ، القاذفة B-2 Stealth الوحيدة المعروضة في العالم، وZero Japanese، وMiG-15 السوفياتية، وطائرات المراقبة U-2 وSR-71.



كندا

واختار الموقع كندا في الموقع الثالث بفضل شلالات حدوة الحصان، أكبر الشلالات في نياغرا بكندا. وشرح الموقع أن 92.7 في المئة من الذين أبدوا آراءهم، قيّموا المكان بخمس نجوم.



شلالات حدوة الحصان

ويقبل السائحون من جميع أنحاء العالم على زيارة هذا المكان الذي أصبح مقصداً للمتزوجين لقضاء شهر عسل خيالي في أحد أروع الأماكن السياحية في العالم والذي اصبح بالمركز الرابع .



المكسيك

أما بحيرة باكالار في المكسيك فقد جاءت في المركز الخامس لتميّزها بسبع درجات لامعة من اللون الأزرق ولكونها تعد موطنًا لأقدم حياة على الكوكب.



