5 أنشطة ممتعة في دبي

الوكيل الإخباري - تعد مدينة دبي من أفضل الوجهات السياحية لقضاء شهر عسل لا يُنسى، نظراً لما تضمه من مناطق ترفيهية ساحرة، وخيارات تسوق واسعة، فضلاً عن المطاعم الراقية، فإذا كنتِ ترغبين في بداية مثالية مع شريك حياتكِ، فما عليكِ سوى اختيار دبي وجهةً لشهر العسل.

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الآن، يمكننا أن نختار لكِ مجموعة من المناطق التي تمنحكِ أنشطة مُمتعة، يمكنكِ القيام بها أثناء رحلتكِ في مدينة دبي، تابعي القراءة معنا للتعرف أكثر.

1. زيارة برج خليفة

من يزور مدينة دبي، من دون زيارة أطول مبنى في العالم؟.. يصل ارتفاع برج خليفة إلى أكثر من 828 مترًا، ما يمنحكِ إطلالة غاية في الروعة على المدينة بأكملها.

كما يمكنكِ تجربة تناول طعام في مجموعة واسعة من المطاعم الموجودة بالبرج، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية الحديثة التي يمكنكِ القيام بها، فضلاً عن العروض التقديمية المثيرة التي تقدم داخل برج خليفة.

2. "لا بيرل باي دراغون"

شهر العسل يعني المرح والاستجمام والعاطفة المميزة. في دبي، يمكنكِ الحصول على كل ذلك في "لا بيرل باي دراغون"، العرض الذي يقدم مجموعة كبيرة من الفقرات الرياضية والفنية والرقصات الساحرة والمؤثرات الخاصة والأزياء الأنيقة، كل ذلك يحدث فوق الماء، وسوف تحصلين على أجمل تجربة لا تُنسى.

3. عين دبي

من أشهر الأماكن السياحية التي عليكِ زيارتها في دبي، فهي أطول وأكبر عجلة مراقبة في العالم، حيث يصل ارتفاعها إلى نحو 250 متراً، لذلك تمنحكِ إطلالات لا مثيل لها على جزيرة بلوواترز، ونخلة جميرا، ودبي مارينا، فضلاً عن اللقطات التصويرية الرائعة التي ستحصلين عليها، وأنتِ تستمتعين بحوالي 40 دقيقة في كبسولة مغلقة ومكيفة.

4. دبي مول

من أمتع الأنشطة التي تقوم بها النساء في أي مكان، لكن تجربة التسوق في دبي مول مختلفة تماماً، نظراً لأنه أحد أفضل وجهات التسوق في العالم، ويحتوي على العديد من العلامات التجارية العالمية، فضلاً عن المغامرات الترفيهية التي يمكنكِ تجربتها داخل المول، والأنشطة المليئة بالمرح. لذا، يجب ألا يفوتك عرض نافورة دبي الأيقونية خارج المركز التجاري مباشرةً، أمام برج خليفة.

5. "إكس لاين دبي"

العيش في مغامرة جوية مثيرة، من أمتع التجارب والأنشطة الموصى بها في مدينة دبي، ويعد "إكس لاين دبي" أسرع وأطول خط انزلاق وأشد انحداراً في العالم، وسوف تطيران معاً مثل الأبطال الخارقين، وبالإضافة إلى المغامرة المثيرة وعناصر المرح، فإنه يتيح لك الاستمتاع بالمناظر الأكثر روعة على دبي الحديثة، خاصة عبر مرسى دبي، وجميرا بيتش ريزيدنس، ونخلة جميرا.

زهرة الخليج

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