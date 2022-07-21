5 عطلات شاطئية بأسعار معقولة حول العالم

الوكيل الإخباري - تعتبر إجازات الشاطئ هي الإجازة العائلية الكلاسيكية، لكنها أيضاً رائعة لقضاء الإجازات الرومانسية، أو الرحلات مع الأصدقاء، أو حتى الرحلات الفردية، سواء كنتِ ترغبين في الاسترخاء، أو تجربة ركوب الأمواج والغطس، فهناك وجهة شاطئية مثالية لكِ.

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لحسن الحظ، يمكنك الحصول على إجازة رائعة دون إنفاق الكثير، لذلك قمنا بتجميع قائمة بالعطلات ذات الأسعار المعقولة على الشاطئ حول العالم، حتى تتمكني من الاستمتاع بالرمال وركوب الأمواج بميزانية محدودة.

1. لودرديل باي ذا سي - فلوريدا

تحتوي فلوريدا على العديد من الوجهات الشهيرة، حيث إنها مدينة شاطئية بالمقام الأول، ما يجعلها وجهة باهظة الثمن، لكن هناك جزء مخفي على الساحل الشرقي لفلوريدا، بين فورت لودرديل وشاطئ بومبانو، حيث يضم لودرديل باي ذا سي، والزيارة تجعلكِ تشعرين كأنكِ تراجعت في الوقت المناسب.

2. بنما

إذا كنتِ تبحثين عن إجازة شاطئية رائعة، فإن بنما تعد خياراً ميسور التكلفة أكثر بكثير من الوجهات الاستوائية الأخرى، وإذا قمتِ بزيارة خلال موسم العطلات، فيمكنكِ الحصول على صفقات جيدة على الرحلات الجوية والفنادق.

3 . سايوليتا - المكسيك

استبدلي كابو أو كانكون أو غيرهما من أماكن العطلات الشهيرة في المكسيك ببلدة سايوليتا الشاطئية، وهي وجهة أرخص وأكثر استرخاءً، حيث تقع على الساحل الغربي للمكسيك بالقرب من بويرتو فالارتا، وتشتهر هذه المدينة برياضة ركوب الأمواج.

4. كورفو - اليونان

في حين أن اليونان يمكن أن تكون مكاناً مكلفاً للغاية للزيارة، إلا أن هذه المدينة الصغيرة غير مكلفة نسبياً، مقارنة بالجزر الأكثر شهرة، أثناء إقامتكِ استكشفي الأزقة والشوارع المتعرجة في مدينة كورفو القديمة، والتي تضم متاحف، مثل: المتحف الأثري، وكازا بارلانتي، وهو قصر تم تحويله إلى متحف بزخارف يعود إلى القرن التاسع عشر.

5 . جزيرة تايبي - جورجيا

تقع هذه الوجهة الشاطئية على بعد 20 دقيقة فقط من وسط مدينة سافانا التاريخي، لكنها معقولة التكلفة للغاية، وجزيرة تايبي لديها شاطئ بطول ثلاثة أميال مع العديد من المناطق المتميزة، بما في ذلك خمسة شواطئ متميزة.

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