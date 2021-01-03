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الأحد، 03-01-2021 01:07 م

5 نصائح لاختيار حقيبة السفر المثالية

حقيبة-السفر-المثالية-5-نصائح-لاختيارها


الوكيل الإخباري _ واحدة من أصعب اللحظات عندما نكون على وشك الشروع في رحلة أحلامنا هي اختيار حقيبة السفر المثالية التي تناسب جميع تلك الأشياء التي نريد اصطحابها في مغامرتنا.

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حقيبة السفر المثالية موجودة، وللعثور عليها يجب أن نأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل التي ستساعدنا على جعل الطريق أخف.


أهم المعايير التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار لشراء الحقيبة سواء من متجر محلي او عبر الانترنت من موقع شهير مثل امازون، هي الحجم، المادة ، نوع العجلات ، أو حسب الوجهة التي ستذهب إليها ، ومدة الرحلة وحتى وسائل النقل.

 

حقيبة صلبة
وذلك لانه عندما تترك أمتعتك في حقيبة الطائرة أو الحافلة أو في مقصورات القطارات، فأنت لا تعرف أبدًا كيف يمكنهم التعامل معها، خاصة إذا كنت ستسافر عدة كيلومترات.


على اربع عجلات
تعد الحقيبة ذات أربع عجلات أفضل من الحقائب ذات العجلتين التي تجعل الحمل الكامل للوزن على جانب واحد.


حقيبة قابلة للتمديد
ليس من العملي استخدام حقيبتين لكل شخص، الحل الأمثل هو شراء حقيبة قابلة للتمديد.

 

مقبض جانبي قوي
مقبض جانبي قوي من العناصر الأساسية للحقيبة المثالية، سيكون من الأكثر راحة أن تحملها من الجانب عند تسلق السلالم أو عدم القدرة على سحبها.


قفل مدمج

عندما نسافر، نميل إلى إعطاء الحقيبة لشخص آخر للاحتفاظ بها ، وبينما يحدث ذلك نتجاهلها. لذلك في تلك الحالات التي لا نمتلك فيها ممتلكاتنا، من المهم الحفاظ على كل شيء آمنًا.


المصدر : traveltalez



 




 

 


 

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