5 وجهات سياحية لا تفوتها في فصل الربيع

الوكيل الاخباري- يتزامن فصل الربيع مع كثير من العطلات المدرسية والوظيفية وإن كانت قصيرة، ما يجعل عائلات كثيرة تفكر في خيارات سياحية لاستثمار طبيعة الربيع الساحرة، ومع تعدد الوجهات السياحية يبقى أجملها من يمنحنا الراحة والاستمتاع والاحتفاظ بذكريات لا تنسى.



"زهرة الخليج".. ترشح لكم 5 وجهات سياحية في بلدان مختلفة:



دبي: وجهة ممتازة لفصل الربيع، ذلك أنك تتجنب بهذا فصل الصيف شديد الحرارة بها. وتمتاز الإمارة بكثير من الفعاليات السياحية في فترة الربيع، كما تملك حدائق شاسعة، مثل: حديقة الزهور وحديقة الفراشات والسفاري، التي تزدان في فصل الربيع بشكل فريد من نوعه.

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شرم الشيخ: وجهة دافئة مثالية في فصلي الشتاء والربيع، ذلك أنها تملك شواطئ ساحرة للسباحة وقضاء الأوقات الممتعة، بالإضافة لرمالها الذهبية ومنتجعاتها العالمية المرموقة.

المنامة: واحدة من الوجهات الساحرة التي يجدر بك التفكير بها، ذلك أنها تملك أجواءً ساحرة ربيعاً، كما أن مياهها دافئة وملائمة للراغبين بالسباحة والغوص وتزجية الأوقات الممتعة في عدد من المرافق الترفيهية.

قبرص: من أجمل الوجهات الربيعية التي لن تبرح ذاكرتك. استمتع بمنتجعاتها الساحرة وطبيعتها الخلابة وشواطئها الدافئة في الربيع.



إسطنبول: مدينة تجمع بين سحري الشرق والغرب. أجمل ما تكون، في فترات الربيع؛ إذ تتحاشى بهذا الطقس المفرط في برودته شتاءً وحرارته صيفاً. استمتع بالمسطحات المائية والخضراء في هذه المدينة العالمية الساحرة.

زهرة الخليج



