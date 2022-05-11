6 طرق لجعل حقيبة سفرك أقل وزناً

الوكيل الإخباري- يواجه أغلب المسافرون مشكلة وزن الحقيبة المسموح به على الطائرة عند السفر ، وفي بعض الأحيان لا يكون المحتوى هو الذي يجعل الأمتعة ثقيلة للغاية، ولكن السبب في ذلك يكون ثقل حقيبة السفر، لذا فمن الضروري اختيار حقيبة خفيفة الوزن ومتينة وليست كبيرة الحجم.

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اليك ابرز 6 طرق تساعد في جعل حقيبة السفر أقل وزناً:

1-تعبئة أدوات النظافة الضرورية فقط

يمكن أن تضيف أدوات النظافة والتجميل الكثير من الثقل إلى الأمتعة، لذا فمن المهم اختيار الأدوات والمواد الضرورية التي يكون المسافر في حاجة لها فقط، كما أنه يعتمد الأمر على المكان الذي يريد المسافر الذهاب إليه، ولكن من المحتمل أن يتوفر جل الاستحمام والشامبو والبلسم المعتاد في الوجهة السياحية، لذا يمكن شراء أدوات التجميل والنظافة بمجرد الوصول والتي يمكن استعمالها حتى نهاية الرحلة.

2-وضع خط سير للرحلة السياحية وحزمة الأمتعة وفقًا له

من المغري حزم الكثير من الملابس أكثر من اللازم، أثناء القيام بالتعبئة، لذا لضمان عدم حزم العناصر غير الضرورية التي تثقل كاهل الحقيبة، يمكن إنشاء مسار للرحلة السياحية وفترة الإقامة، بالإضافة إلى ذلك إمكانية حزم بعض الضروريات التي يمكن الاحتياج إليها في الأنشطة البدنية مثل المشي لمسافات طويلة.



3-وضع بعض الأشياء في حقيبة الظهر

يمكن وضع بعض الأمتعة والأشياء الأخف في حقيبة الظهر واعتبارها حقيبة يد محمولة، وبالتالي هذا يكون مساهمًا في تقسيم العناصر الثقيلة بين الحقائب ومن ثم هذا يكون سببًا في جعل الأمتعة أخف من حيث الوزن داخل حقائب السفر.



4-محاولة حزم الملابس الأخف وزنًا



ينصح عند تعبئة حقيبة السفر اختيار الملابس الأخف وزناً ووضعها داخل الحقيبة للاستغلالها وقت الرحلة السياحية.



5-ارتداء الملابس الثقيلة على متن الطائرة

يمكن القيام بهذه الحيلة لجعل حقيبة السفر أقل من حيث الوزن، وذلك من خلال ارتداء الملابس الثقيلة على متن الطائرة مثل الجينز والسترات الصوفية الضخمة والحذاء والمعطف وغير ذلك.



6-استخدام الملابس كأمتعة

يمكن استعمال المتعلقات والملابس كأمتعة من خلال أن تحتوي المعاطف والأغطية عمومًا على جيوب كبيرة يمكن تخزين ووضع فيها بعض القطع الصغيرة والثقيلة داخلها في حقيبة السفر، كما أنه يمكن أن يكون هذا أي شيء من الأجهزة الإلكترونية مثل الشاحن المحمول.

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