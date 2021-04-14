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الأربعاء، 14-04-2021 01:51 م

639 ألف مقعد على الرحلات عبر مطارات الإمارات

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الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات " أوه إيه جي " الدولية أن حجم السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات بلغ 638 ألفاً و682 مقعداً خلال الأسبوع الذي بدأ 12 الجاري.

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وأوضحت بيانات للمؤسسة أن إجمالي عدد المقاعد المجدولة عبر مطارات الدولة خلال الأسبوع الجاري، تراجع بنسبة طفيفة بلغت 1%، مقابل 645 ألفاً و265 مقعداً في الأسبوع الماضي وهي الأعلى في السعة المقعدية منذ بدء ( كوفيد 19) وتقييد الحركة في مطارات الدولة.


وبحسب البيانات الأسبوعية التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، تستحوذ السوق الإماراتية على 26.75% من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة والبالغة مليونين و387 ألفاً و674 مقعداً.


وعالمياً شهدت السعة المقعدية هذا الأسبوع انخفاضاً 1.4%، بعد سلسلة مكاسب دامت 8 أسابيع متتالية لتصل إلى 62 مليوناً و347 ألفاً و642 مقعداً في الأسبوع المنتهي 12 أبريل 2021 .

 

البيان


 




 

 


 

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