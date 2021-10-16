السبت 16-10-2021
الوكيل الاخباري

كندا.. مزاعم بوجود مستويات عالية جدا من الزيوت في المياه

أسعار الذهب السبت 16/ 10/ 2021

الجغبير: 4.4 مليار دولار فرص تصديرية أردنية غير مستغلة

الصحة النيابية: إدخال 8 حالات منها شاب عشريني إلى مستشفى جرش

ماليزيا تنوي منع السكان غير الملقحين ضد كورونا من الامتيازات

وزير الصحة : انتشار فرق لأخذ عينات للتأكد من انتشار شيغيلا

وفاة 3 وإصابة 7 أشخاص جراء زلزال في جزيرة بالي

وفيات السبت 16/10/2021

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

إدخال 8 أطفال مشتبه بتسممهم إلى مستشفى جرش

السبت، 16-10-2021 10:59 ص

74 سنة من الخدمة.. شركة الطيران الإيطالية أليتاليا تتوقف عن العمل

allitalia-shutterstock_1829008946-1024x768


الوكيل الاخباري - أعلنت شركة الطيران الإيطالية "أليتاليا" خروجها عن الخدمة بعد 74 عاما، بعد تسيير آخر رحلة لها يوم الخميس.

اضافة اعلان


وأعلنت الشركة أن الرحلة المتوجهة من كالياري إلى روما ستكون الأخيرة بتاريخ الشركة.


ووصفت الشركة ببيانها هذه النهاية بأنها "عمل خير بدون نهاية سعيدة"، على أن تخلفها شركة "إيطاليا ترانسبورتو إيريو" "إيتا"، بحسب ما نقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.


وجاء في البيان: "وداع طويل يتم اليوم، بين ألم وغضب من لم يلحق بركب الشركة، وبين الأسف والندم على قصة قد يكون مصيرها مكتوبا بطريقة لا مفر منها أو ربما كان بالإمكان أن تحظى بمصير آخر، بالطبع لو تم اتخاذ قرارات مختلفة على مر السنين. لكن التاريخ لا يُصنع من نفسه".


وأضاف البيان: "من المحتمل أن تستمر إيتا في الطيران بعلامة أليتاليا التجارية، لكن ما هو مؤكد أن ولادتها، التي تميزت بالقطيعة القوية عن الماضي، والتي فرضتها بروكسل، تغلق ماضيها نهائيا".


يذكر أن الشركة تأسست في 16 سبتمبر/أيلول من عام 1946، وعرفت باسم "أليتاليا" أو الخطوط الجوية الإيطالية الدولية، وقامت بأول رحلة في 5 مايو/أيار 1947.


لتقوم بعد عامين وتحديدا في مارس/آذار 1948، بأول رحلة عابرة للقارات بزمن وصل لـ36 ساعة، من ميلانو إلى بيونيس آيرس، بمحطات توقف وسيطة في روما، داكار، ناتال، ريو دي جانيرو وسان باولو.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11173

نصائح لضمان سلامة أطفالك في رحلات السفاري

11240

أجمل الأماكن السياحية لقضاء شهر العسل في اسبانيا

61681cc5423604633636aea7

روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع 9 دول بداية من الشهر المقبل

فقدان-الطريق-5

تجنب فقدان الطريق في الوجهات السياحية الجديدة

image (4)

أشهر الأماكن السياحية في الكويت

107174296

أفضل 4 أنشطة يمكنك القيام بها عند زيارتك لوادي رم-صور وفيديو