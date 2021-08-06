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الجمعة، 06-08-2021 06:51 م

8 خطوط جوية روسية تحصل على تصاريح رحلات إلى المنتجعات المصرية

طيران روسي


الوكيل الإخباري - منحت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا، اليوم الجمعة، تصاريح لـ 8 خطوط جوية لتنظيم رحلات إلى منتجعات مصر. 

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ويترتب على قرار الإدارة أن "إيروفلوت" و"بوبيدا" و"روسيا" و"إس-7"، و"سمارت أفيا"، و"أورال للطيران"، و"نورد ويند"، و"أزور آير" قد تلقت تصاريح للرحلات الجوية من المدن الروسية إلى الغردقة وشرم الشيخ.


وأعلنت الوكالة الروسية: "أن قرار اللجنة المشتركة بين الإدارات بشأن منح تصاريح الرحلات الجوية إلى المدن السياحية في مصر يستند على الحقوق التجارية القائمة. وأنه سيتم منح تصريح الطيران بعد القرار المناسب من مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا".


وصرح السفير الروسي في القاهرة، غيورغي باريسينكو، أمس الخميس، بأن بلاده تأكدت من أن السلطات المصرية قامت بتعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات والمنتجعات المصرية بشكل كبير متمنيا إقامة آمنة ومريحة للروس.


وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الماضي على مرسوم يقضي برفع الحظر المفروض منذ العام 2015 على تسيير الرحلات الجوية إلى أي مطارات في مصر باستثناء مطار القاهرة.


وعلى الجانب المصري استقبلت المنتجعات المصرية الخبر بحفاوة كبيرة، حيث أكد العديد من أصحاب الفنادق والمنتجعات والعاملين، أن الخطوة طال انتظارها، وأن انعكاساتها إيجابية على استئناف العديد من الدول السياحة إلى مصر، حيث أن الخطوة ستدفع المزيد من الدول لاستئناف الرحلات المباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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