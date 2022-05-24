8 مدن حول العالم لا تنام أبداً

الوكيل الإخباري-لا توجد تجربة في الحياة أفضل من السفر حول العالم واستكشاف كل شيء تمتلكه كل وجهة فريدة ومثيرة. ولكن إذا كنت تفكر في التوجه إلى موقع ينبض بالحيوية دائماً. فاختر ما يناسبك من إحدى هذه المدن العالمية التي لا تنام أبداً.

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نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية:

تعد هذه المدينة هي المدينة الأولى في العالم التي استحقت لقب “المدينة التي لا تنام”. وهي عاصمة أمريكا الثقافية وأكبر المدن فيها. وتتيح لك هذه المدينة فرصة اختيار مغامرتك الخاصة وطريقتك المفضلة في قضاء اليوم. وتتنوع النشاطات بين الذهاب للسهر في الاماكن العامة . أو الذهاب في جولة هادئة على متن الحصان في الـ”Central Park”. وبعيداً عن ما سبق. فإن نظام النقل العام في نيويورك يوفر خدماته على مدار 24 ساعة. وهذا يجعل الأمر أسهل للبحث عن بقالة لشراء ما يلزم. أو حتى صالون حلاقة في جميع الأوقات.



القاهرة – مصر:

مدينة القاهرة النابضة بالحياة. وهي واحدة من أكبر المدن في إفريقيا وأكثرها سكاناً. حيث يوجد فيها الأهرامات الشهيرة. والعديد من المآذن. ويوجد فيها نهر النيل الذي لا ينتهي. مما يجعلها وجهة جاذبة لكل من يبحث عن الثقافات المختلفة. وفي الوقت نفسه. فإن القاهرة تعمل على مدار 24 ساعة. حيث يمكن للزائر الاستمتاع بسهرة في المقاهي المصرية لوقت متاخر من الليل . كما ويوجد بالتأكيد العديد من الأنشطة الليلية الأخرى التي يمكن الاستمتاع بها.



مومباي – الهند:

تعرف أيضاً باسم نيويورك الهند. وهي مدينة تم بناؤها على 7 جزر. وهي عاصمة الهند التجارية والعصرية والسينمائية والمالية. ولا أحد لا يعرف عن الطعام اللذيذ الذي يتم تقديمه في تشوباتي وهو أحد الشواطئ في مومباي. أما بالنسبة للأوقات المتأخرة في الليل. فيمكن قضاء أمتع الأوقات بالقيادة في “مارين” أو التمشي فيه وهو وممشى طوله 3.6 كم مطل على البحر.



بوينس آيرس – الأرجنتين:

وهي أكثر مدن أمريكا اللاتينية صخباً وحيوية في نفس الوقت. كما وتعرف بوينس آيرس هناك على أنها بارس أمريكا الجنوبية. وتتمتع بوينس آيرس بكل الأمور التي تجذب الزوار. حيث فيها المتاحف ونوادي التانغو. والحدائق والأحياء والشواطئ والغابات والبوتيكات والأسواق. والعديد من الأمور الأخرى التي تجعلها مدينة لا تنام أبداً.



لاس فيغاس – الولايات المتحدة الأمريكية:

اسم هذه المدينة تم تخليده من خلال الأفلام في جميع أنحاء العالم. وفور سماع اسم هذه المدينة على الفور يخطر على بال أي شخص كل شيء ممتع. تتميز بفنادق ذات التصاميم الساحرة. لذا تعد هذه المدينة وجهة للحياة الليلية بلا شك.



مراكش – المغرب:

مراكش هي المدينة الأكثر غرابة في المغرب. حيث أنها مليئة بالقصور والمقابر والأسواق والكثير من الخيارات الترفيهية. من السهل جداً على أي شخص يزورها للمرة الأولى أن يضيع بين أزقتها وأسواقها التي لا تعد ولا تحصى. وأي شخص عاش أو زار هذه المدينة سيوافق على أن مراكش هي مكان نابض بالحياة في الليل أكثر من أي مدينة أخرى في العالم.



باريس – فرنسا:

ومعروفة أيضاً بـ”مدينة الأضواء”. وهي فعلاً تستحق هذا اللقب حيث أنها من أجمل الأماكن التي ممكن أن يراها الشخص في الليل. بحيث سيرى الزائر برج إيفل المضيء والشوارع المرصوفة بالحصى ذات الإضاءة الزاهية. والمقاهي وغيرها من الأمور التي تجعلها أجمل مدن العالم وأكثرها نبضاً بالحياة.



مدريد – إسبانيا:

تم الإعلان مؤخراً عن مدريد بأنها مدينة اسبانية لديها هوية هي الأكثر تطوراً. حيث لا يعد أمراً غير مألوف بأن تشاهد ازدحامات مرورية في الساعة الـ3 صباحاً.





شاشة نيوز

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