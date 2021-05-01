السبت 01-05-2021
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السبت، 01-05-2021 02:16 م

آلاف الببغاوات تغزو مدينة أسترالية



الوكيل الاخباري - غزت آلاف الببغاوات مدينة ناورو جنوبي ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، حيث توافد الآلاف من طيور الكوكاتيل، وأثاروا رعبا بين السكان المحليين.

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ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر على تطبيق "تيك توك" جحافل من الببغاوات البيضاء تغطي الطرقات والأحياء وأسطح المنازل والسيارات وأعمدة الإنارة.

 

@justsheff33 ♬ Oh No - Kreepa


يذكر أن طيور الكوكاتيل تخضغ لحماية الدولة، حيث تمنع القوانين الاسترالية التعرض لها أو أذيتها.


وتعتبر قارة أستراليا الموطن الأصلي لببغاوات الكوكاتيل، ولكنها انتشرت في العالم كونها من الطيور التي يتم تربيتها في المنزل، وذلك لجمال شكلها ومنظرها وسهولة تربيتها.

 

 

 



المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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