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الإثنين، 08-03-2021 11:50 ص

آلاف الطيور تتجمع بشكل مبهر على شكل طائر عملاق في سماء إيرلندا



الوكيل الاخباري - فوجئ المصور الفوتوغرافي كولين هوغ، في مدينة مولينجار الأيرلندية، برؤية مجموعة من طيور الزرزور" تتجمع على شكل طائر عملاق فوق بحيرة "Lough Ennell".

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وقام المصور بالتقاط صور رائعة لسرب الطيور، معلقا: "هذا طائر!.. كأنه طائر حقيقي في السماء"، بحسب ما ذكرت صحيفة "dailymail" البريطانية.

 



ويظهر في مقطع الفيديو سرب ضخم من الطيور تحلق فوق البحيرة، وبشكل مفاجئ، شكلت الطيور ما يمكن تشبيهه بالطائر العملاق الأسطوري "العنقاء".


وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود أفعال كثيرة من قبل المغردين.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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