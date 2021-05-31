أبوظبي .. فيديو لحادث سير يكشف خطورة انشغال السائق

الوكيل الاخباري - نشرت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، فيديو لحادث مروري، وذلك ضمن إطار حملة "درب السلامة" ومبادرة "لكم التعليق".

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ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر على "تويتر" الذي وثقته كاميرات المراقبة، كيف تحول سيارة عن مسارها وتصدم دراجة نارية.







بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم- أبوظبي وضمن حملة " درب السلامة " ومبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث بسبب الانشغال بغير الطريق . #فيديو | بالفيديو .. شاهد خطورة الانشغال بغير الطريق .بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم- أبوظبي وضمن حملة " درب السلامة " ومبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث بسبب الانشغال بغير الطريق . pic.twitter.com/0dTdPIBH6l May 28, 2021

ومن جانبها حذرت مديرية المرور والدوريات في إمارة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف أو تناول الطعام أو الشراب، أو الانشغال بالتصوير، وغيرها من السلوكيات اللتي تؤدي الى فقدان التركيز وانحراف المركبة عن مسارها.



وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم وأربع نقاط مرورية.

المصدر : سبوتنك



