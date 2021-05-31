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الإثنين، 31-05-2021 10:43 ص

أبوظبي .. فيديو لحادث سير يكشف خطورة انشغال السائق



الوكيل الاخباري - نشرت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، فيديو لحادث مروري، وذلك ضمن إطار حملة "درب السلامة" ومبادرة "لكم التعليق".

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ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر على "تويتر" الذي وثقته كاميرات المراقبة، كيف تحول سيارة عن مسارها وتصدم دراجة نارية.

 


ومن جانبها حذرت مديرية المرور والدوريات في إمارة أبوظبي السائقين من مخاطر الانشغال أثناء القيادة باستخدام الهاتف أو تناول الطعام أو الشراب، أو الانشغال بالتصوير، وغيرها من السلوكيات اللتي تؤدي الى فقدان التركيز وانحراف المركبة عن مسارها.


وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم وأربع نقاط مرورية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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