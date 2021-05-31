أبوظبي .. فيديو لحادث سير يكشف خطورة انشغال السائق

الوكيل الاخباري - نشرت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، فيديو لحادث مروري، وذلك ضمن إطار حملة "درب السلامة" ومبادرة "لكم التعليق".
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر على "تويتر" الذي وثقته كاميرات المراقبة، كيف تحول سيارة عن مسارها وتصدم دراجة نارية.
#فيديو | بالفيديو .. شاهد خطورة الانشغال بغير الطريق .— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) May 28, 2021
بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم- أبوظبي وضمن حملة " درب السلامة " ومبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث بسبب الانشغال بغير الطريق . pic.twitter.com/0dTdPIBH6l
وذكرت بأن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت 800 درهم وأربع نقاط مرورية.
المصدر : سبوتنك