أثناء ركوبه الدراجة... نعامة تسابق ولي عهد دبي

الوكيل الاخباري - شارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو، لموقف طريف أثناء ممارسة ركوب الدراجة الهوائية.
ونشر ولي عهد دبي في وقت سابق من الأسبوع الماضي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" تُظهر نعامة تعبر الطريق أمامه أثناء ركوبه لدراجته مع بعض مرافقيه.
وعلى هذه الصورة، علق ولي العهد بقوله: "حدث وشيك".
وكتب ولي عهد دبي على المقطع الذي شاركه مع المستخدمين الذي يتابعون حسابه: "هذا الصباح، حدث وشيك آخر".
وفي المقطع ظهرت النعامة وهي تجري بسرعة فائقة مفلتة للأنظار. يذكر أن سرعة النعام يمكن أن تبلغ 100 كيلومتر في الساعة تقريبا.
المصدر : سبوتنك