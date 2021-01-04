أثناء ركوبه الدراجة... نعامة تسابق ولي عهد دبي

الوكيل الاخباري - شارك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو، لموقف طريف أثناء ممارسة ركوب الدراجة الهوائية.

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ونشر ولي عهد دبي في وقت سابق من الأسبوع الماضي صورة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام" تُظهر نعامة تعبر الطريق أمامه أثناء ركوبه لدراجته مع بعض مرافقيه.



وعلى هذه الصورة، علق ولي العهد بقوله: "حدث وشيك".

وفي مطلع الشهر الجاري نشر ولي العهد منشورا جديدا يظهر موقفا مماثلا.ويتضمن هذا المنشور مقطع فيديو لنعامتين تجريان بسرعة على جانب طريق رملي ومقابل راكبي الدراجات.



وكتب ولي عهد دبي على المقطع الذي شاركه مع المستخدمين الذي يتابعون حسابه: "هذا الصباح، حدث وشيك آخر".



وفي المقطع ظهرت النعامة وهي تجري بسرعة فائقة مفلتة للأنظار. يذكر أن سرعة النعام يمكن أن تبلغ 100 كيلومتر في الساعة تقريبا.







المصدر : سبوتنك



