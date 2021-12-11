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السبت، 11-12-2021 03:08 م

أخطبوط يتخفى من غواص بمهارة فائقة



الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتاعي مقطع فيديو يظهر مهارة فائقة لأخطبوط تخفى من غواص عند المرور أمامه.

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ويظهر مقطع الفيديو أخطبوطا صغيرا تخفى من غواص لاحظ مروره أمامه، حيث لجأ إلى منطقة في القاع تمتاز صخورها بنفس ألوان جسم الأخطبوط.

للوهلة الأولى يصعب ملاحظة وجود الأخطبوط من بين الصخور، إلا أنه عند اقتراب الكاميرا منه تبين وجوده، وعندما شعر الحيوان البحري بأنه تم اكتشاف أمره، فر هاربا بحركة خاطفة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

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