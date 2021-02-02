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الثلاثاء، 02-02-2021 10:54 ص

تجهيز أنواع معينة من السيارات

أدوات بسيطة تنقذ سيارتك من الغرز دون مساعدة خارجية



الوكيل الاخباري - يتم تجهيز أنواع معينة من السيارات للعمل في التضاريس الوعرة، حيث يمكنها استخدام نظام الدفع الرباعي لتخطيها.

لكن في بعض الأحيان تصبح تلك السيارات غير قادرة على مرور بعض العوائق، أو ربما تمر بمنطقة وحل أو منطقة رملية تحول دون قدرتها على مواصلة طريقها.

وفي هذه الحالة تحتاج السيارة المتوقفة إلى سيارة أخرى لجرها، لكن ذلك ربما لا يكون متاحا خاصة إذا كانت في مناطق صحراوية نائية.

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ولحل هذه المشكلة تم تطوير وسيلة بسيطة يمكنها مساعدة السيارة في الخروج من الوحل دون مساعدة خارجية، كما يوضح مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" البريطاني.


ويظهر الفيديو استخدام مجموعة من الحبال القوية التي يتم ربط طرفها في جذع شجرة أو تثبيتها في التربة بينما يتم وضع أطرافها التي تكون عبارة عن أسطوانات يمكنها الدوران مع إطارات السيارة.

وعندما تتحرك إطارات السيارة دون تحريكها تقوم تلك الأسطوانات بجر السيارة بواسطة الحبال لتساعدها في تخطى العوائق التي حالت دون قدرتها على الحركة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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