أستراليا .. صيادان يخاطران بحياتهما لإنقاذ بقرة من 20 تمساحا

الوكيل الاخباري - قام صيادان في ولاية غرب أستراليا بالمخاطرة بحياتهما لإنقاذ بقرة من 20 تمساحا ضخما في نهر أورد.

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ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، توجه غرانت ميليسيا وتريفور تيرني، يوم الجمعة الماضي، للصيد في نهر أورد.



وقبل العودة، لاحظ الرجلان بقرتين عالقتين في مستنقع على ضفة النهر، يسبح باتجاههما 20 تمساحا.

وبحسب الصحيفة، تمكنت إحدى البقرتين من إخراج نفسها من المستنقع، بينما بقيت الأخرى عالقة، لذا سارع الرجلان بإلقاء الحبل حول رقبتها وسحبها وإنقاذها من موت محتم.



وقال ميليسي: "كانت البقرة منهكة تمامًا وتتنفس بصعوبة. بمجرد وصولها إلى الأرض، فقدت الوعي. على بعد أربعة أمتار فقط، شاهدنا جثة بقرة أخرى من دون رأس، وكان الدم يتدفق منها".



تجدر الإشارة إلى أن أعداد التماسيح في المناطق الاستوائية من أستراليا قد ازدادت بشكل ملحوظ منذ السبعينيات من القرن الماضي، حين تم إصدار قانون يصنف التماسيح ضمن فئات الحيوانات المحمية.

المصدر : سبوتنك



