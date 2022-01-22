أسد البحر يستخدم سلحفاة "كسيارة" لأسباب ترفيهية

الوكيل الاخباري - تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع أحد مقاطع الفيديو، الذي يظهر فيه قيام أسد بحر صغير باستغلال سلحفاة واستخدامها كوسيلة للتنقل لأسباب ترفيهية.
ويظهر في الفيديو الذي نشرته صفحة "oceansnation" المتخصصة في عالم البحار على "إنستغرام"، قيام أسد البحر بالركوب على حجرة السلحفاة العظمية "درقة السلحفاة"، مستغلا تحرك السلحفاة باتجاه المياه.
المصدر : سبوتنك
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