الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 28-04-2022 01:45 م

أسد مفترس ينقض على أخر نائم في صراع عنيف



ُالوكيل الاخباري - كشفت لقطات مذهلة لأسدين يتشاجران بعد تسلل أحدهما إلى الآخر أثناء نومه في الشمس.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، صور المرشد الميداني المتدرب أيدن بليك اللقاء المذهل بين الأسدين في محمية Dinokeng Game في جنوب إفريقيا.

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وافادت الصحيفة ان أثناء القيادة “المرشد الميداني” إلى المنطقة التي شوهد فيها الأسدان، اكتشف أن إطار سيارته مثقوبًا واضطر للتوقف في الطريق  لدهشته، أدرك أن الاسدين على بعد أقدام فقط منه ، لذلك بدأ في تصوير شجارهما.


ويوضح الفيديو ، أحد الأسود يغفو بتكاسل في الأدغال، يتسلل اخر  ببطء و  ينقض على الاسد النائم الذي يستيقظ ويمسك بمهاجمه عبر مخالبه وأسنانه.

ويبين الفيديو الاسدان وهم يتشاجرن على العشب، لبضع ثوانٍ قبل أن يتصارعوا وينتهوا على ما يبدو مشاجرتهما، دون خسائر او اصابات خطيرة.

 

 

 

المصدر : صدى البلد

 

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