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الأحد، 24-04-2022 01:39 م

أسد يطل برأسه من سيارة في بغداد يثير تفاعلا على مواقع التواصل



الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو لأسد يتجول مع صاحبه بالسيارة في شوارع العاصمة العراقية بغداد، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق.

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ووثق الواقعة مواطن عراقي كان يقود سيارته وتفاجأ في أحد الإشارات، بالأسد في السيارة التي بجانبه، وعلق ساخرا: "شو الأخبار مع العراقيين".

 

 

 

وفي الفيديو المتداول، يظهر الأسد وهو جالس في المقعد الخلفي، بينما يطل برأسه ويديه من نافذة السيارة ويبدو كأنما انتابته حالة ذهول مما يشاهده بشوارع بغداد.



وبعد انتشار الفيديو، انتقد نشطاء مواقع التواصل سلوك صاحبه، معتبرين أن ذلك "يعد استهتارا بأرواح الأخرين".

كما وصف آخرون الموقف بـ "المهزلة"، متسائلين عن رد فعل المسؤولين تجاه هذه الأفعال.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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