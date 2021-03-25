أسراب الجراد تغزو سماء الكويت

الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقاطع فيديو تظهر غزو أسراب الجراد لسماء الكويت.

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في السياق ذاته، أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية، طلال الديحاني، أن أسراب الجراد مرت بالكويت قادمة من المملكة العربية السعودية وقد اتخذت من سماء الكويت معبراً لها بسبب شدة الرياح الجنوبية التي تمر بها البلاد، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.



وأشار الديحاني إلى أن فريق مكافحة الجراد الصحراوي على أتم الاستعداد لعملية الرصد والمكافحة في مناطق الكويت المختلفة، لافتا إلى أن الجراد في موسم عبور لسماء الكويت وكمياته بسيطة، مشيرا إلى أن اتجاه الرياح وتغيرها سيلعب دورا في تغير وجهته وذهابه خارج الكويت.

وظهرت أسراب الجراد في مختلف المناطق الكويتية، حيث ظهرت فوق أسطح المباني، وفوق الطرقات وفوق الملاعب الرياضية ومن بينها ملعب نادي القادسية، ما تسبب في تعطيل تمرين الفريق.

المصدر : سبوتنك



