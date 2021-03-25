أسراب الجراد تغزو سماء الكويت

الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقاطع فيديو تظهر غزو أسراب الجراد لسماء الكويت.
في السياق ذاته، أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية، طلال الديحاني، أن أسراب الجراد مرت بالكويت قادمة من المملكة العربية السعودية وقد اتخذت من سماء الكويت معبراً لها بسبب شدة الرياح الجنوبية التي تمر بها البلاد، بحسب صحيفة "الراي" الكويتية.
فيديو / «الجراد» يوقف تدريبات نادي القادسية. pic.twitter.com/f9XbRwQsZ3— المجلس (@Almajlliss) March 24, 2021
#Repost أسراب الجراد تجتاح بعض 😮 مناطق #الكويت اليوم pic.twitter.com/R9ivxTotfp— Nada Bou Mjahed (@NadaBouMjahed) March 24, 2021
المصدر : سبوتنك