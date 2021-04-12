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الإثنين، 12-04-2021 11:05 ص

أسرع قاذفات قنابل في العالم



الوكيل الاخباري - إحدى الخصائص الرئيسية عند تقييم قاذفة هو تسليحها. ومع ذلك، لا ينبغي التغاضي عن السرعة أيضًا. هذه الخاصية التي تسمح للطائرة بالابتعاد بنجاح عن هجمات العدو، وأحيانًا حتى اختراق الدفاع الجوي أثناء العملية.

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ويتحدث موقع "وار فايلز" الروسي عن أسرع ثماني قاذفات قنابل في العالم.

 


تو-95: الطائرة، الملقبة بـ "الدب"، مصممة لتدمير أهداف على أراضي عدو محتمل بأسلحة نووية. الطائرة مجهزة بـ 4 محطات طاقة NK-12 وتصل سرعتها إلى 905 كم / ساعة.


قاذفة الشبح الأمريكية بي-2 سبرايت: لا "تتفوق" على "الدب" كثيرًا. ويمكن للطائرة، التي صنعت وفق مخطط "الجناح الطائر" ، "التباهي" بالتحليق بسرعة 1010 كم / ساعة.


بي-25 ستراتوسفير "الاستراتيجية" الأمريكية، التي تم إنشاؤه خلال الحرب الباردة، لا تزال في الخدمة ويمكنها الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 1013 كم / ساعة.

هناك قاذفات استراتيجية في الصين أيضًا. تحمل Xian H-6 سلاحًا نوويًا حراريًا وتصل سرعتها إلى 1050 كم / ساعة.


القاذفة السوفيتية سو-24، التي تعمل في خدمة القوات الجوية الروسية، قادرة على حمل ما يصل إلى 7.5 طن من الأسلحة المختلفة وتصل سرعتها إلى 1070 كم / ساعة. ومع ذلك، مثل الطائرات السابقة، فهي بعيدة كل البعد عن المراكز الثلاثة الأولى.


المقاتلة القاذفة الروسية الأسرع من الصوت سو-34 والقاذفة تو-160 قادرتان على "التفاخر" بسرعات لا تصدق تبلغ 1900 و 2200 كم / ساعة، على التوالي. ومع ذلك، فهي ليست الأسرع.


صاحبة الرقم القياسي في هذا المؤشر، ، هي القاذفة الأمريكية B-1 Lancer. هذه الطائرة ذات جناح الاجتياح المتغير قادرة على تحقيق سرعة قصوى تبلغ 2300 كم / ساعة.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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