أسكتلندا .. امرأة ثلاثينية خارقة تدفع شاحنة ضخمة وسط الثلوج

الوكيل الاخباري - تمكنت امرأة ثلاثينية من دفع شاحنة محملة بالحليب عجزت عن اجتياز الثلوج، وكانت تراوح مكانها بلا جدوى.

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ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو يظهر المرأة وهي تدفع الشاحنة الضخمة، التي كانت تتأرجح على الطريق نحو تلة صغيرة، بسبب العاصفة الثلجية.



ووصفت الصحيفة المرأة "الخارقة" بسبب هذا الفعل الجبار، الذي يعجز عنه كثير من الرجال.



وتبين أن المرأة تدعى شارلين ليزلي، وتبلغ من العمر (33 عاما)، وتعمل موظفة في "سوبر ماركت" في بلدة كاودنبيث، بمنطقة "فايف" شرقي أسكتلندا.



وأظهرت اللقطات قوة شارلين في دفع الشاحنة في وقت كان الثلج يتساقط في المكان.



وقالت شارلين في تصريحات صحفية إنها لا تستطيع أن تظل مكتوفة الأيدي، عندما ترى أحدا في محنة، وأضافت "ما فعلته خطير، لكن حسن الحظ تمكنت من إزاحة الشاحنة إلى منطقة الأمان".



وتقديرا لفعلها النبيل، منحت شركة "غراهام" لـ"الأم الخارقة" اشتراكا مجانيا في منتجاتها من الألبان لمدة عام كامل.

المصدر : روسيا اليوم



