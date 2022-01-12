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الأربعاء، 12-01-2022 12:55 م

أسماك حية تظهر في مياه أمطار السعودية



الوكيل الاخباري - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو لأسماك حية ظهرت في السيول التي شهدتها محافظة الطائف.

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ونشرت صحيفة "المناطق" السعودية، مقطع فيديو قائلة: "ظهور أسماك في مياه سيول أمطار الطائف"، مشيرة إلى فيديو يوثق قيام أحد الأشخاص باصطياد السمك في الأودية خلال جريان المياه فيها، بعدما فاض سد وادي قرن وغمرت مياهه المنازل.

 


من جهتهاـ كشفت أمانة محافظة الطائف عن وقوف عدد من المختصين لديها على أحد المواقع، وتم وضع الموقع تحت المراقبة المستمرة من قِبل بلدية السيل الكبير.


وأضافت الأمانة، أنها نسقت مع الجهات المختصة لمتابعة الوضع بعد أن كانت السيول قد أدت إلى فيضان أحد السدود بالسيل الكبير، مشددة على أنه "تم تكثيف الرقابة الصحية الميدانية للمختصين على المحال والمطاعم، والكشف عن المعروضات للتأكد من سلامتها".

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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