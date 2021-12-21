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الثلاثاء، 21-12-2021 10:56 ص

أطول رجل في العالم يصل إلى روسيا بحثا عن عروس



الوكيل الاخباري - جاء سلطان كوسين، أطول رجل في العالم، إلى روسيا من أجل البحث عن فتاة أحلامه.

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وقال العريس البالغ من العمر 38 عامًا للقناة الروسية الأولى، يوم أمس الاثنين: "إذا وقعت الفتاة الروسية في الحب، فستحب للأبد".


ويبلغ طول هذا المواطن التركي 251 سنتمترًا، وبدأ نموه يتجاوز الحدود الطبيعية في سن المراهقة، وحاول الأطباء إيقاف ذلك وأجروا له عملية جراحية خطيرة وهو في سن الخامسة عشر، ولكنها ساعدت جزئيا فقط.

 




ويعترف كوسين أنه معتاد بالفعل على حجمه، لكن الناس يسخرون منه ويسببون له الإزعاج.

وتزوج كوسين بالفعل من امرأة طولها 175 سم، لكن الزوجين انفصلا مؤخرًا.

وقال كوسين على الهواء في البرنامج عن مواصفات العروس المنشودة: "يجب أن تكون فاتحة اللون، ولقد سمعت أن الروسيات يحبون الرجال الجذابين، ولكن يجب أن يكونوا مهذبين أيضا".


وسأل المذيع كوسين عن طول العروس التي يبحث عنها، فأجاب: "يجب أن يكون طولها على الأقل مترين، يجب أن تكون طويلة قليلًا".

 

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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