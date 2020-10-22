أغرقت المنزل بالكامل.. قطة أليفة تتسبب في خسائر كارثية في انجلترا

الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين خسائر كارثية تسببت بها قطة اثناء مغادرة اصحابها لأداء بعض المهام لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة في اجلترا .

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وقد تبين في الفيديو القطة اثناء قيامها بفتح صنبور المياه واسداد المصارف لتتسبب بغرق المنزل .

المصدر : صدى البلد

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