أغنى متسول في مصر جمع 50 ألف جنيه في شهر واحد.. أين يخبأ أمواله؟

الوكيل الاخباري - ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على متسول ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتفاخر بعمله وتمكنه من جمع مبلغ 50 ألف جنيه شهريا حصيلة التسول.

اضافة اعلان



وتداول رواد مواقع التواصل في مصر، فيديو بثته صفحة على فيسبوك، لمتسول كان يشتري سجائر من أحد الأكشاك، ويطلب من مصور الفيديو العمل معه مقابل 200 جنيه يومياً أي ما يعادل 6 آلاف جنيه شهريا، متفاخرا بعمله وبتدخينه لأفخم أنواع السجائر.







وفور انتشار الفيديو تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الدقهلية من ضبطه متلبسا خلال قيامه بالتسول بأحد شوارع مدينة طلخا، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبالغ مالية كبيرة.



وتبين من التحقيقات أن المتهم يدعى ناصر ق. م. (56 عاما)، بدون عمل ومقيم شارع جمال عبدالناصر دائرة قسم أول بمحافظة المنيا وانتقل للإقامة بشارع أولاد عيد الغازي بندر بمدينة طلخا للعمل بالتسول .



وكشفت التحقيقات أيضا أن المتهم سبق اتهامه في 5 قضايا تسول وسرقة ونشل وتعاطي مخدرات وآداب عامة، وأنه مارس التسول في عدة محافظات أخرى مجاورة منها محافظة المنوفية.



وفي اعترافاته أمام أجهزة الأمن، أكد المتهم أنه يقوم بالتردد على الكشك الذي ظهر في الفيديو لتغيير المبالغ التي يحصل عليها وتجميدها حتى يسهل إيداعها في البنك، وأنه تحدث مع مصور الفيديو على سبيل الدعابة والفكاهة ولم يكن يعلم أنه سيتم نشره، مضيفا أنه يعمل في بيع الليمون.



وأمرت النيابة العامة باحتجاز المتهم على ذمة التحقيقات وتكليف المباحث بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة.

المصدر : العربية