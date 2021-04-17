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السبت، 17-04-2021 12:03 م

أكبر أسماك القرش تقترب من راكبي الأمواج في بريطانيا



الوكيل الاخباري - رصدت الكاميرات ثاني أكبر أسماك القرش بالقرب من شاطئ في مدينة توركواي الإنجليزية.

ويظهر الفيديو كيف تسبح سمكة القرش المتشمس، مقتربة من راكبي الأمواج، الذين وقفوا دون حراك مراقبين ما يحدث، بحسب ما نقلته قناة "بي بي سي".

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وقدّر شهود العيان طول السمكة بأكثر من ثلاثة أمتار.

 

وقال مسؤولون: "لا داعي للقلق فأسماك القرش المتشمس تأكل العوالق".


وغالبًا ما تُرى أسماك القرش المتشمس على الساحل الغربي للمملكة المتحدة وهي مهددة بالانقراض. ويعتبر هذا النوع ثاني أكبر سمكة بعد قرش حوتي ويعتقد أنها تعيش أكثر من 50 عامًا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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