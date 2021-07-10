أمريكا .. أصلع يحرق رأسه في رحلة صيفية ويندم على فعلته

الوكيل الاخباري - شارك أحد المؤثرين الأمريكيين عبر موقع "تيك توك"، مقطع فيديو يظهر نتيجة غير مرضية وغير متوقعة لتعرض رأسه الأصلع لأشعة الشمس الحارقة طوال ثلاث ساعات متواصلة عبر نافذة سيارته العلوية.

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وأظهرت لقطات الفيديو رجلا أصلعا يحاول الاستمتاع ببرودة الهواء المنبعث من نافذة السيارة العلوية، رغم تحذيرات ابنته له من تأثير أشعة الشمس عليه والعواقب غير المحمودة للتعرض الطويل للشمس حتى لو وضع المرهم الواقي.





لكن الأب لم يكترث وأكمل طريقه إلى أن نزل من السيارة بصلعة محمرة بطريقة مضحكة جدا، جعلت من حوله يضحكون ويقولون له:

"لقد حذرناك من تشويه مرهم الوقاية من الشمس".



وأعاد الرجل الأصلع نشر مقطع آخر عبر حسابه "تيك توك"، يظهر كيف عانى من آثار الحروق التي تسببت بها أشعة الشمس.



المصدر : سبوتنك