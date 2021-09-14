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الثلاثاء، 14-09-2021 11:32 ص

أمريكا .. إنقاذ قطة علقت داخل عمود إنارة



الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذ قطة وضعت نفسها في موقف صعب بعد أن تسللت إلى داخل عمود إنارة.

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ويظهر في الفيديو رجل يحاول إخراج قطة صغيرة الحجم من داخل عمود الإنارة عن طريق فك غطاء فتحة في جسم العمود ليجد القطة جلسة بين الأسلاك الكهربائية.



وحاول الرجل التقاط القطة لإخراجها، إلا أنها أبدت مقاومة في البداية قبل أن تستسلم له، وتظهر في نهاية المقطع وهي تجلس داخل صندوقها الكرتوني في سلام.


المصدر : سبوتنك

 

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