الخميس 09-09-2021
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الخميس، 09-09-2021 03:21 م

أمريكا .. إنقاذ مسنين في اللحظات الأخيرة بعد أن احترقت سيارتهما



الوكيل الاخباري - تعاون خمسة من المارة الشجعان لإنقاذ زوجين مسنين، بعد أن حاصرتهما النيران داخل سيارتهما المحترقة.

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وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر عملية إنقاذهما في اللحظات الأخيرة قبل أن تلتهم النيران باقي السيارة والتي نشبت بها الحريق على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

 



ونجح المارة في انتشال رجل يبلغ من العمر 92 عامًا كان خلف عجلة القيادة، وفي المقعد المجاور كانت تجلس زوجته البالغة من العمر 90 عامًا.


المصدر : سبوتنك

 

 

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