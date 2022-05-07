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السبت، 07-05-2022 09:55 ص

أمريكا .. اعتقال راكب طائرة فتح بابها وسار على جناحها قبل توقفها على المدرج



الوكيل الاخباري - اعتقلت الشرطة الأمريكية في مدينة شيكاغو مسافرا فتح باب الطوارئ في طائرة كان على متنها وصعد إلى جناحها وسار عليه قبل توقفها على المدرج.

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وادعى المسافر أن صبره نفد عند هبوط الطائرة التابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" في مطار أوهيرو بمدينة شيكاغو. 


وقالت الشرطة إن رجلا (57 عاما) فتح مخرج طوارئ الطائرة وسار على إحدى جناحيها بينما كانت تتهيأ للوقوف في مطار أوهير الدولي بشيكاغو وقفز على مدرج المطار.

 


وأفادت شرطة شيكاغو بأن راكب الرحلة 2478 اعتقل واحتجز، ووجهت إليه تهمة السلوك المتهور.


وصرحت الشرطة بن الحادث وقع في حوالي الساعة 4:31 صباح الخميس عندما كانت الطائرة تقترب من البوابة في المبنى رقم 1، مشيرة إلى أنه إنه عندما قفز على المدرج حاول توجيه الطائرة إلى البوابة.


 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

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