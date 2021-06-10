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الخميس، 10-06-2021 02:06 م

أمريكا .. درون يزوّد طائرة حربية بالوقود جوا



الوكيل الاخباري - نشرت شركة "بوينغ" الأمريكية مقطع فيديو أظهر أول عملية في العالم لتزويد طائرة حربية بالوقود جوا من قبل طائرة من دون طيار.

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وقال ناطق باسم الشركة إن تحليق الطائرتين تحقق في 4 يونيو الجاري وشارك فيه الصهريج الطائر الأمريكي  المسيّر MQ-25 T1 "Stingray" وطائرة F/A-18 Super Hornet التابعة للسلاح البحري الأمريكي.


قال الناطق إن طيار المقاتلة الأمريكية اتخذ موضعا أمام الدرون، ثم اقترب منه إلى مسافة  نحو 6 أمتار وقبل أن يبدأ في عملية التزود بالوقود قام بتشغيل خرطوم الوقود وتأكد من صحة وضع مضخة الوقود التي يوجهها الصهريج الطائر.

 


وأوضح الناطق أن عملية التزود بالوقود جوا تحققت بعد محاكاتها الرقمية التي أخذت بالحسبان كل المقاييس المطلوبة وأضاف أن اختبار الصهريج المسير سيستمر، ثم سيرسل الصهريج الطائر إلى قاعدة "نورفولك" لمواصلة الاختبارات على متن حاملة الطائرات نهاية العام الجاري.


ويخطط لأن يحل الصهريج الطائر المسير في المستقبل محل مقاتلات F/A-18 الضاربة التي تنفذ حاليا عملية التزود بالوقود جوا في القوات المسلحة الأمريكية.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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