الإثنين 31-05-2021
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الإثنين، 31-05-2021 04:09 م

أمريكا .. ركاب يحاصرون بقطار الموت لساعات بعد التوقف المفاجئ بزاوية حادة



الوكيل الاخباري - علق أكثر من عشرة أشخاص يزورون Six Flags Fiesta تكساس خلال عطلة نهاية الأسبوع، في "قطار الموت" عندما توقف فجأة، ما أجبر رجال الطوارئ على المساعدة في إنزالهم.

وأكدت إدارة المتنزه وقوع الحادث في بيان، قائلة إن قطار الموت "توقف في منتصف دورة ركوب"، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وعلق الأفراد في وضع رأسي، لكن القطار تضمن حلقات متعددة حيث كان من الممكن أن تتوقف الدورة أيضا رأسا على عقب.

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وجرى استدعاء العديد من أطقم الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث لمساعدة موظفي المتنزه، في محاولة إنزال 20 راكبا.

 



وجرى إنقاذ جميع الركاب بأمان بعد أكثر من ثلاث ساعات. وسيظل قطار الموت المعطّل مغلقا أثناء إجراء التحقيق. 

 

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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