أمريكا .. سنجاب يحول سيارة إلى مخزن ويملؤها بـ70 كيلوغراما من الجوز

الوكيل الاخباري - اكتشف بيل فيشر، من سكان مدينة غراند فوركس الأمريكية، كيلوغرامًا من المكسرات تحت غطاء سيارته، والتي قرر السنجاب إخفاءها هناك.

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وقال فيشر، صاحب السيارة، إنه احتاج إلى بضعة أيام لتنظيف سيارته من الجوز، والتي حوّلها سنجاب يعيش بجوار منزله إلى متجر شتوي وملأه بالمكسرات.





أكد فيشر أنه لم يعرف على الفور أن سيارته أصبحت مستودعا، لكن عندما شغّل المحرك، سمع أصواتًا غريبة، ليتفاجئ عندما فتح غطاء المحرك أن حجرة المحرك بأكملها مليئة بالمكسرات.



وأضاف فيشر أنه حتى بعد التنظيف العام للسيارة، بقيت الإمدادات الصغيرة في بعض الأماكن، وقال: "على طول الطريق، أسمع طرقًا وتدحرجًا من جانب الإطار. هناك أماكن لا أستطيع الوصول إليها".

المصدر : سبوتنك