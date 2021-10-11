أمريكا .. ضجة بسبب تعمد معلمة خلع كمامتها والتنفس في وجه تلميذة

الوكيل الاخباري - تداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعا مصورا أحدث ضجة على لمعلمة في مدرسة إعدادية، وهي تنزع كمامتها الطبية لكي تتنفس عمدا في وجه تلميذة.

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ويُظهر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع المعلمة من مدرسة ألدين في ولاية تكساس الأمريكية، وهي تخرق بروتوكولات فيروس كورونا في المنطقة التعليمية، وتحاصر التلميذة في أحد أركان الفصل الدراسي، وتبدأ في الزفير بوجهها عن عمد.



وظلت المعلمة تردد في الفيديو الذي التقط في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، وانتشر حاليا جملة "أنا لا يهمني"، بينما ترد عليها التلميذة الخائفة بأن تغرب عن وجهها.



وتم القبض على المعلمة التي لم يتم الكشف عن اسمها، وتواجه الفصل من العمل، ولم يتم توضيح سبب مشاجرتها مع التلميذة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتعتبر مدرسة ألدين هي واحدة من 19 منطقة تعليمية في ولاية تكساس الأمريكية تتطلب تغطية الوجه لجميع الطلاب والموظفين.



وكان حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، أعلن مؤخرا أن ولايته ستكون أول ولاية أمريكية ستطلب من أطفال المدارس تلقي التطعيم ضد فيروس "كورونا" المستجد.





المصدر : سبوتنك