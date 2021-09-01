أمريكا .. طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع وتصدم سيارة فيها طفلة

الوكيل الاخباري - أقدمت طائرة بمحرك وحيد على هبوط اضطراري على الطريق السريع في سان دييغو الامريكية، حيث كانت الجدة فيكتوريا والحفيدة إيفي ذات السبعة أعوام في طريقهما للمنزل.

اضافة اعلان



وقالت فيكتوريا في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر موقع "يوتيوب"، أنها سمعت صوت اصطدام قوي واعتقدت أن شاحنة اصطدمت بهم، لتُفاجأ فيما بعد أنها طائرة، حسب ماذكر موقع "بريس نت".

وحاولت فيكتوريا إخراج حفيدتها إيفي من السيارة التي كانت مليئة بوقود الطائرة والزجاج، ولكنها كانت عالقة إلى أن ساعدتها سيدة بالزحف عبر السيارة والخروج، ولفها رجال الطوارئ ببطانية بعد أنزعوا عنها ملابسها الملوثة.



وقالت فيكتوريا أنها شاهدت الطائرة بدون جانحها الأيمن لتجده في المقعد الخلفي لسيارتها.

المصدر : سبوتنك