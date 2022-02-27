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الأحد، 27-02-2022 12:35 م

أمريكا .. موقف حرج لراكب دراجة يمر فوق جسر لحظة فتحه وانقسامه إلى نصفين



الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا حرجا لراكب دراجة يمر فوق جسر أثناء فتحه.

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وقال ناشرو الفيديو إنه يظهر راكب دراجة هوائية فوجئ أثناء مروره فوق جسر "نورث بالم بيتش" في الولايات المتحدة وبأن الجسر تم فتحه وأنه ينقسم إلى نصفين.


واجه راكب الدراجة خطرا كبيرا حيث بدأ شطر الجسر يرتفع وهو فوقه، فيما حاول الرجل التشبث كي لا يسقط، وظل متمسكا بالجسر حتى أصبح عموديا على الأرض دون أن يستسلم للسقوط.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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