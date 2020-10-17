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السبت، 17-10-2020 03:41 م

أمريكي يبتكر آلة للتنقل بوسائل بسيطة .. شاهد



الوكيل الإخباري  -  تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لرجل امريكي ابتكر آلة بسيطة تساعده على التنقل وسط المدينة.

حيث انه استعان بادروات بسيطة وهي : دلو ماء يتوفر على عجلات وآلة لضخ الهواء، تستعمل عادة في جمع أوراق الأشجار، بالإضافة إلى مظلة للحصول على مركبة أطلق عليها اسم "ليموزين الياقات الزرقاء" للتنقل في المدينة.

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المصدر : سبوتنيك 

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