أمريكي يبتكر آلة للتنقل بوسائل بسيطة .. شاهد

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لرجل امريكي ابتكر آلة بسيطة تساعده على التنقل وسط المدينة.



حيث انه استعان بادروات بسيطة وهي : دلو ماء يتوفر على عجلات وآلة لضخ الهواء، تستعمل عادة في جمع أوراق الأشجار، بالإضافة إلى مظلة للحصول على مركبة أطلق عليها اسم "ليموزين الياقات الزرقاء" للتنقل في المدينة.

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pic.twitter.com/8YWURvDmLg CLEAN MACHINE: Janitor combines mop bucket, leaf blower and umbrella to speed about in what he calls “the blue collar limousine.” https://t.co/6o0aezTaly October 16, 2020

المصدر : سبوتنيك

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