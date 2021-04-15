أمريكي يكتشف نفقا سريا تحت منزله

الوكيل الاخباري - اكتشف أحد سكان مدينة ألتون بولاية إلينوي الأمريكية نفقًا سريا أسفل منزله.
ووفقا لقناة "فوكس 2" الأمريكية، انتقل المزارع الأمريكي غاري ماتشينز وزوجته إلى منزل تم بناؤه في تسعينيات القرن التاسع عشر، وسرعان ما لاحظ ماتشينز انهيار جزء من الطريق القريب من منزله، وقرر إعادة بنائه، ليكتشف وجود نفق غامض أسفل منزله.
A mysterious discovery made under the ground in Alton, Illinois. https://t.co/YbTYG8cx5N pic.twitter.com/K6gHipM5sO— FOX2now (@FOX2now) April 13, 2021
وبحسب القناة، قام ماتشينز بالاتصال بالجمعية التاريخية ليتبين وجود العديد من الأنفاق الأخرى في المدينة التي تم بناؤها عام 1840.
واقترح ماتشينز على إدارة المدينة استغلال الاكتشاف لتنظيم جولات سياحة عبر الأنفاق.
المصدر : سبوتنك