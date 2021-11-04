الخميس 04-11-2021
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الخميس، 04-11-2021 12:05 م

أمطار تنهمر على سيارة واحدة دون عشرات السيارات الملاصقة لها في إندونيسيا



الوكيل الاخباري - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعةً غريبة، حيث أظهر انهمار أمطار غزيرة فوق سيارة واحدة فقط دون سيارات كثيرة كانت تقف إلى جوارها مباشرة.

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وقال ناشرو الفيديو إن هذه الواقعة الغريبة حدثت في أحد مواقف السيارات في إندونيسيا، حيث أظهر انهمار أمطار غزيرة لكنها منحصرة فقط في المساحة الصغيرة التي تقف بها إحدى السيارات سوداء اللون.




وتعمّد الشخص الذي التقط الفيديو تحريك الكاميرا في مختلف الاتجاهات للتأكيد على أن ما يهطل على السياراة أمطار طبيعية وليس للمياه أي مصدر آخر.

واستمر هطول المطر حتى عمّ الماء كل هيكل السيارة، فيما ظلت السيارات الملاصقة لها جافة تماما، وسط دهشة مصور الفيديو.


 

 

المصدر : سبوتنك

 

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