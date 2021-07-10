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السبت، 10-07-2021 02:33 م

أمطار غزيرة تغمر شوارع ومحطات المترو في نيويورك



الوكيل الاخباري - تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة نيويورك بفيضانات في بعض محطات المترو وعرقلت حركة الركاب بين أرجاء المدينة العملاقة.

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تداول رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق ارتفاع المياه إلى مستويات قياسية لتمتد إلى شبكة مترو الأنفاق لدرجة أن بعض الركاب اضطروا إلى السباحة من أجل الخروج.

 


من جانبها حثت الرئيسة المؤقتة لهيئة النقل في مدينة نيويورك، سارة فاينبرغ، سكان المدينة على عدم مغادرة منازلهم إذا أمكن.


وعزت أسباب الفيضانات إلى هطول أمطار غزيرة للغاية في فترة قصيرة، وشددت على أن أنظمة الصرف تعمل بشكل جيد.

 

 

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تتعرض المدينة، السبت، لموجة أخرى من الأمطار الغزيرة تزامنا مع مرور العاصفة الاستوائية "إلسا" عبر المنطقة.


واشتدت قوة العاصفة الاستوائية "إلسا"، ليلة الأربعاء، لتصبح إعصارا من الدرجة الأولى مع اقترابها من سواحل فلوريدا، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.

 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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