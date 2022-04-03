أمواج ضخمة تجتاح شاطئ سيدني وتصل إلى المنازل

الوكيل الاخباري - اجتاحت أمواج ضخمة الساحل الشرقي لأستراليا، يوم السبت، ووصلت إلى المنازل وغمرت شاطئ بوندي بيش الشهير في سيدني.
وأُصدرت تنبيهات من أمواج خطرة في معظم مناطق ساحل ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تسبّبت الرياح القوية بتشكّل أمواج ضخمة.
وأظهر أحد مقاطع الفيديو موجة ضخمة يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار تصل مياهها إلى المنازل، فيما شوهد متفرجون يفرون من أمواج اجتاحت شاطئ أفوكا بيتش الذي يبعد 90 دقيقة بالسيارة إلى الشمال من سيدني.
Huge waves impact Bondi Beach, NSW, Australia at 10.00am today. Follow for updates when the full video is live. #bondibeach #bondi #sydney #sydneyweather pic.twitter.com/lg44WCn9Z7— Daniel Shaw (@DanielShawAU) April 2, 2022
المصدر : سكاي نيوز
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